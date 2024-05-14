Antalya'da kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'in arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Antalya'da kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'in arama çalışmaları devam ediyor

Antalya\'da kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit\'in arama çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i bulmak için polis ekipleri havadan ve karadan arama çalışması yapıyor. Arama çalışmalarında herhangi bir iz bulunamadı ve ekipler çalışmalara devam edecek.

14.05.2024 15:19
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Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.

Ailesinin 9 Ekim 2023'te kayıp ihbarında bulunduğu Nihal Babayiğit'in bulunması amacıyla polis ekiplerince, havadan ve karadan arama çalışması yürütülüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, Babayiğit'in telefonunun en son sinyal verdiği Eminceler ve Belek Mahallesi arasındaki arazi ve Acısu deresi kenarında arama yapıldı.

Bölgede kadavra köpekleri ve dron ile arama yapılan çalışmalarda, işitme engelli Nihal Babayiğit'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

Ekiplerin arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'in arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kaybolan işitme engelli Nihal Babayiğit'in arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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