Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Görkem Tosun (25) idaresindeki 07 BMZ 730 plakalı otomobil, Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde park halindeki 07 MVZ 63 plakalı kamyonete çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.
Hayatını kaybettiği tespit edilen Tosun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tosun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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