Antalya'da Kepez Karting Park Projesi Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Kepez Karting Park Projesi Başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Spor kenti Antalya' hedefiyle Kepez Karting Park Projesi'ne Çankaya Mahallesi'nde start verdi. Proje, 1.200 metre uzunluğunda yarış pisti ve sosyal tesisler içerecek.

15.10.2024 12:35  Güncelleme: 13:17
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Spor kenti Antalya' sloganıyla başlattığı projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçim vaatleri arasında yer alan 'Kepez Karting Park Projesi'ne, Çankaya Mahallesi'nde başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeni dönem seçim vaatlerinde yer alan, motor sporları tutkunlarını sevindirecek Karting Park Projesi için çalışmalar başladı.

Motor sporları için ulusal ve uluslararası birçok yarışa ve sporcuya ev sahipliği yapması ve gençlere yeni spor alanları açma hedefiyle hataya geçirilecek olan Kepez Karting Park Projesiyle Antalya modern bir spor tesisine kavuşacak. Proje kapsamında tesiste bin 200 metre uzunluğunda yarış pisti, pit garajı, tribün, sosyal tesisler ve otopark alanları yer alacak.

Kepez İlçesi Çankaya Mahallesi'ndeki 55 dönüm alan üzerine inşa edilecek spor tesisi için altyapı imalat çalışmalarına başlandı. İhale bedeli 122 milyon 200 bin Türk Lirası olan proje kapsamında ilk olarak ekipler balçık/batak ve killi olan zeminin iyileştirilmesi için çalışma yaptı. Ardından kaya ve kırma stabilize malzeme ile dolgu işlemleri yapımı çalışması gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin ardından yağmur drenaj ve alt yapı imalatları tamamlanacak. Spor tesisleri sahasına gerekli elektrik altyapı imalatları da tamamlandıktan sonra iş programına göre asfalt yarış pisti ve beton kaplama otopark imalatlarına başlanacak.

Kaynak: ANKA

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