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Antalya'da Komşu Yangını Korkuttu

Antalya\'da Komşu Yangını Korkuttu

Serhan K., komşusunu daha önce tehdit ettikten sonra evinin kapısını ateşe vererek yangın çıkardı.

08.10.2024 13:08
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ANTALYA'da Serhan K. (52), daha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diyerek tehdit ettiği komşusunun kapısına tiner döküp, ateşe verdi. Tezcan K. (36), evini yakmaya çalışan komşusundan şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Varlık Mahallesi 198 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan K., iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotof kokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısına tiner dökerek ateşe verdi. O sırada evde bulunan Tezcan K.'nın böbrek hastası annesi Gülperi K. (60), önce kızını aradı, ardından komşulardan yardım istedi. Apartmandaki dumanı fark eden komşular, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan K.'yi polis ekibi çıkardı. Komşusunun evini yakma girişiminde bulunan Serhan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM'

Evini yakmaya çalışan alt komşusundan şikayetçi olan Tezcan K. "Dışarıdaydım, annem telefonla aradı, 'Serhan kapımızı yaktı' diye. Polisi çağırdım, sonra geldim. Bidonla tiner dökmüş, burayı ateşe vermiş. Burada doğal gaz borusu da var. Boru yanmış olsaydı, bütün bina yanabilirdi. Kapımızı kırdığı için daha önce de mahkemelik olmuştuk. Şimdi de yaktı. Yine şikayetçi olacağım, tekrar gelecek başka bir şeyler yapacak. Hasta, sağlık problemleri var. Tedavi edilmesi gerekiyor. Kendisiyle hiç kimse ilgilenmiyor. Annem evde yalnızdı, yaşlı bir kadının hayatına kastetti. Tedavi edilmesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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