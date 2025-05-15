Antalya\'da Korku Evinde Yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1262 Sokak'ta "korku" evi olarak kullanılan mekanın alt katında dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Müşterileri korkutmak amaçlı kullanılan testerenin tamiri esnasında çıkan kıvılcım dökülen benzine sıçrayınca yangın çıktı.

3 ÇALIŞAN ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Dükkandan duman geldiğini fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dükkanda bulunan çalışanlar Nevzatcan K., Muhammet Mustafa K. ve Kazım Ö.'yü, mahalleli dükkanın camını kırarak çıkardı. El, kol ve yüz bölgelerinde hafif yanıklar oluşan çalışanlar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

"SESLERİ DUYUNCA CAMİ KIRIP ÇIKARDIK"

Olay anını anlatan görgü tanığı Özgür Budak, "Korkutmak amaçlı kullandıkları oyuncak testere var, korku testeresi. Onun tamiriyle uğraşırken benzin dökülüyor ve tutuşuyor. O esnada kapı kapalı olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Sesleri duyunca camı kırıp, onları çıkardık. Biri yüzünden, diğerleri de bacaklarından yaralıymış" dedi.