Antalya\'da Matbaada Yangın Paniğe Neden Oldu

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ANTALYA'da bir matbaada çıkan yangın paniğe neden oldu. Matbaada staj yapan lise öğrencileri ve çalışanlar dumanı görünce panikle iş yerinden çıkarken, yangın yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alınabildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Matbaa işleri yapan iş yerinde çalışanlar alt kattan duman yükseldiğini görünce panikle kendilerini sokağa attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. İş yerinde bulunan kağıt ve kimyasal maddeler nedeniyle yangın hızla büyüyerek bir anda tüm işyerini sardı. Çıkan yoğun duman nedeniyle iş yerinin bulunduğu 2 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye erleri iş yerinin camlarını da kırarak içeri girebildi. Yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye erleri, zaman zaman temiz hava solunum cihazı tüplerini değiştirmek için dışarı çıktı. Bu sırada çevredekilerin dumandan etkilenmemesi için çevrede de polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Bu sırada staj için iş yerinde bulunan ve yangının başlamasıyla matbaa dışına çıkan lise öğrencileri büyük korku yaşadı. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alınırken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,