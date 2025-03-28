Antalya'da MICE ve Düğün Forumu

Antalya'da 3-6 Nisan'da düzenlenecek 8. Uluslararası Düğün, Kongre, Toplantı Turizmi Forumu (International MICE & Wedding Forum), sektör paydaşlarını bir araya getirecek.
Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacak forum, 40'tan fazla ülkeden organizatörleri, düğün planlayıcılarını, lüks otel markalarını ve destinasyon temsilcilerini ağırlayacak.
Küresel turizm ve etkinlik sektörüne yön verecek forumda, yeni iş fırsatları, işbirlikleri kurulacak, sektörle ilgili paneller düzenlenecek.
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