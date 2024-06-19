Antalya'da mini kent bostanlığı oluşturuldu - Son Dakika
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Antalya'da mini kent bostanlığı oluşturuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre İnovasyon ve Eğitim Merkezi'nde mini kent bostanlığı oluşturuldu. Kent hayatında toprakla vakit geçirme fırsatı bulamayan vatandaşların taleplerine yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, küçük parseller oluşturarak vatandaşların kendi bitkilerini yetiştirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

19.06.2024 14:38
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre İnovasyon ve Eğitim Merkezi'nde mini kent bostanlığı oluşturuldu. Kent hayatında toprakla vakit geçirme fırsatı bulamayan vatandaşların taleplerine yanıt veren Büyükşehir Belediyesi, küçük parseller oluşturarak vatandaşların kendi bitkilerini yetiştirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın ortak yürüttüğü "Kent Bostanlığı" projesi kapsamında Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2 metrekarelik alanlar tanzim edilerek vatandaşa tahsis edilecek. Proje, kent hayatında doğayla iç içe olma fırsatı sunarak, şehir sakinlerine hem hobi hem de kendi yetiştirdikleri doğal ürünleri tüketme imkanı sağlayacak.

İlk ekimler gerçekleştirildi

Pilot bölge olarak seçilen Çevre İnovasyon ve Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara altı çeşit fide dağıtılarak ilk ekimler gerçekleştirildi. Dağıtılan fideler arasında patlıcan, fesleğen, biber, biberiye, kekik ve domates bulunuyor. Projede, herhangi bir kimyasal ilaç kullanılmayacak ve vatandaşlar tamamen doğal yöntemlerle bitkilerinin bakımını gerçekleştirecekler. Vatandaşlar bu alanda sürdürülebilir çevre odaklı ekim-dikim teknikleri öğrenirken, alanın sulamasından ve bakımından sorumlu olacak. Ayrıca doğa dostu uygulamalarla, ilaçlama gibi birçok işlemin yine vatandaşın kendisi tarafından gerçekleştirilecek.

Ziraat mühendislerinden destek

Proje hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Dr. Çiğdem Hacıoğlu, küçük parsellerin bakımının kolay olması ve daha çok vatandaşa ulaşmayı sağladığını vurguladı. Proje ilerledikçe, Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri vatandaşlara bitki ekimi ve bakımı konusunda bilgi ve destek sağlayacak. Hacıoğlu, bu destekle vatandaşların daha bilinçli ve verimli bir şekilde bitki yetiştirebileceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

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