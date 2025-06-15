Antalya'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde tek yönlü yolda ters yönden gelen motosiklet, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Efe Hekimoğlu (24), çarpışmanın etkisiyle savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Müftü Talat Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 48 AUR 888 plakalı motosikleti kullanan Efe Hekimoğlu, tek yönlü yolda ters istikamette ilerlediği sırada karşıdan gelen 07 ES 904 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Hekimoğlu, metrelerce savruldu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hekimoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü, kazaya ilişkin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazanın kesin nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Haber-Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,
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