Antalya\'da Nargile İhlaline 332 Bin Lira Ceza

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Antalya'da nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye 332 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında bazı işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, 20 işletmeyi denetleyerek, nargile sunum belgesi olmayan 4 işletmeye 332 bin lira idari para cezası kesti.

Ayrıca ruhsatsız çalışan 1 işletme hakkında idari işlem yapıldı.