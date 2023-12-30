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Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Hotel sera gazı emisyonu doğrulama sertifikası aldı - Son Dakika
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Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Hotel sera gazı emisyonu doğrulama sertifikası aldı

Nirvana Cosmopolitan Hotel, sera gazı emisyonlarını uluslararası standartlara uygun hale getirerek sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını devam ettiriyor. Otel, Bureau Veritas tarafından yapılan üç günlük denetim sürecinden başarıyla geçerek ISO 14064-1: 2018 standardına ulaşarak Antalya'da bu alanda ilk ve tek tesis oldu. Otel yönetimi çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini sürdürüyor.

Antalya\'da Nirvana Cosmopolitan Hotel sera gazı emisyonu doğrulama sertifikası aldı
30.12.2023 - 13:01,
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Antalya'da Nirvana Cosmopolitan Hotel'in, sera gazı emisyonu doğrulama sertifikasını aldığı bildirildi.

Sera gazı emisyonlarını uluslararası standartlara uygun hale getirerek sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını devam ettiren otelin, sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas'ın yaptığı üç günlük denetim sürecinden başarıyla geçtiği ifade edildi.

Nirvana Cosmopolitan Hotel'in, ISO 14064-1: 2018 standardına ulaşarak, Antalya'da bu alanda ilk ve tek tesis olduğu aktarıldı.

Otel yönetiminin, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanındaki hassasiyetini sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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Antalya, Çevre, Turizm, Güncel, Son Dakika

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