Antalya'da Nitelikli Yağma Operasyonu

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Antalya'da nitelikli yağma operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada son bir haftada "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Öte yandan yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.