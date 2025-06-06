Antalya'da Organ Bağışı ile 3 Hasta Hayata Döndü

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 3 hastaya nakledildi.

Kepez Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki 2 çocuk babası M.C'nin ailesi, organ bağışında bulundu.

M.C.'nin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, Antalya Bölge Koordinasyon Merkezi aracılığıyla 3 hastaya nakledildi.

Nakillerle 3 hasta, Kurban Bayramı öncesi yeniden hayata tutundu.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ramazan Gürkan, yaptığı açıklamada, organ bağışının bir canın diğerine bıraktığı en anlamlı miras olduğunu belirtti.

Hayatını kaybeden kişinin geride 3 kişiye yaşama umudu verdiğini ifade eden Gürkan, toplumda organ bağışı bilincinin artması temennisinde bulundu.