Antalya\'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı

Antalya'da Vali Hulusi Şahin başkanlığında Orman Yangınlarıyla Mücadele İl Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, yaklaşan yangın sezonu öncesi alınacak önlemler değerlendirildi.

Vali Şahin, toplantıda 45 maddenin ele alındığını belirterek, tüm hazırlıkların ayrıntılı şekilde gözden geçirildiğini ifade etti.

Antalya'nın 1 milyon hektarı aşan orman varlığıyla Türkiye'nin en fazla orman alanına sahip ili olduğunu vurgulayan Şahin, bu alanın ülke genelindeki ormanların yüzde 5'ine tekabül ettiğini söyledi.

Şahin, "Özellikle iklim koşulları nedeniyle sıcak yaz ayları geçiren Antalya, yangın riski açısından en kritik şehirlerimizden biri. Nitekim 2021'de Türkiye tarihinin en büyük orman yangını Manavgat'ta meydana geldi ve 60 bin hektarlık orman alanı kül oldu. Benzer yangınların tekrarlanmaması için sezona çok sıkı tedbirlerle hazırlanıyoruz." dedi.

Orman Bölge Müdürlüğünün sahip olduğu araç ve personel kapasitesine de değinen Şahin, Antalya genelinde 143 noktada konuşlandırılmış 114 arazöz, 35 su ikmal aracı, 7 helikopter, 5 uçak ve 1 insansız hava aracının (İHA) aktif görevde olduğunu, 600 olan orman işçisi sayısının 400 kişilik takviyeyle 1000'e çıkarılacağını açıkladı.

"Küçük yangın yoktur, zamanında önlenen yangın vardır" mottosuyla yürütülen çalışmalardan olumlu sonuç alındığını vurgulayan Şahin, bu yıl da aynı kararlılıkla mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.

Vali Şahin, "Yangınların yüreğimizi yakmasına müsaade etmeyelim. Bu zümrüt ormanları, bu güzel doğayı hep birlikte muhafaza edelim. Antalya'mıza bir acı daha yaşatmayalım." diye konuştu.

"Antalya'da piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara giriş 1 Mayıs'tan itibaren yasaklandı"

Toplantıda, 2025 yangın sezonuna yönelik alınan tedbirleri içeren Valilik genelgesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Genelgede, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte ormanlık alanlar ve tarım arazilerindeki insan ve araç hareketliliğinin orman yangını riskini artırdığına dikkat çekildi.

Genelgede yer alan başlıca önlemler, şu şekilde sıralandı:

"Orman Kanunu'nun 76. maddesi kapsamında ormanlarda belirlenen alanlar dışında gecelemek, izin verilen ocak yerleri dışında ateş yakmak ve ateşi söndürmeden alanı terk etmek yasaklandı.

Sönmemiş sigara ya da yangına sebep olabilecek maddelerin ormanlara atılması, ayrıca ormanlara 4 kilometre mesafedeki alanlarda ve kanunun 31. ve 32. maddeleri kapsamındaki köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması engellendi.

Ormanlara 4 kilometre mesafede bulunan alanlarda dilek balonu, havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin kullanılması da yasak kapsamına alındı.

1 Mayıs-31 Ekim arasında genelgede belirtilen piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlara girişler ile piknik alanı olarak belirlenen yerlerde 21.00 ile 08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve her türlü ateş yakılması yasaklandı."

Tüm bu kurallara yönelik denetimlerin, orman muhafaza memurları, jandarma, polis, zabıta ve özel güvenlik görevlileri tarafından düzenli devriyelerle sağlanacağı belirtildi.

Tespit edilen ihlaller hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda idari ve adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi.