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Antalya'da otel yönetimin yarasa çaresizliği - Son Dakika
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Antalya'da otel yönetimin yarasa çaresizliği

Antalya'nın Kaleiçi semtinde bulunan bir otel, yarasaların dışkılarıyla mücadele ediyor. Yılda birkaç kez boyanan otelin duvarı, yarasaların sebep olduğu kirleticilerle kaplanıyor.

Antalya\'da otel yönetimin yarasa çaresizliği
19.12.2023 - 20:11,  Güncelleme: 20:16
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Antalya'da otel yönetimin yarasa çaresizliği

Yarasa atıkları sebebiyle yılda birkaç kez boyatmak zorunda kalıyorlar

Yarasalar, 70 odalı bir otelin duvarını adeta doğal tabloya dönüştürdü

12 ay boyunca devam ediyor her yıl artıyor

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca unlu Kaleiçi semtinde ağaçlarda ve falezlerde uçan yarasalar, 70 odalı bir otelin duvarını dışkılarıyla adeta doğal tabloya dönüştürdü. Otel yönetiminin çeşitli yöntemlerle önlem aldığı yarasalar, 12 ay boyunca otelin dış duvarını kirletiyor. Yılda birkaç kez boyatılan otelin, boyandıktan kısa bir sure sonra aynı durumu yaşadığı ifade edildi.

Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan çam ağaçlarının arasında ve falezler bölgesinde uçan yarasalar 70 odalı bir otelin dış cephesi, pencere ve güneşliklerinin üzerini kirletti. Ağaçların meyvesi ve böcekler ile beslenen yarasaların dışkısı nedeniyle oteli dış cephesi ve güneşliklerinin siyah lekelerle kaplandığı görüldü. Yarasaların verdiği zararın önüne geçmek için otel yönetimi yılda bir kaç kez boyama işlemi yaptırmak zorunda kaldı. Diğer taraftan otelin dış duvarında bulunan lekeler bölgeye gelen turistlerin de dikkatini çekerek, otele olan merakı attırdı. Yarasaların dışkıları dolayısıyla otelin dış duvarının adeta doğal bir tabloya döndüğünü de görüldü.

"Biz bu problemi 12 ay boyunca yaşıyoruz"

Gülsüm İşbilir, geçen yıla oranla bu yıl turist hareketliliğinin az olduğunu belirtti. Yarasalar karşısında yaşadıklarını anlatan İşbilir, "Bu bizim otelimiz için dikkat çeken bir nokta oldu. Biz bu problemi 12 ay boyunca yaşıyoruz. Boyatıyoruz sonra yine aynısı oluyor. Bu sorunun yaşanmaması için ledlerle önlem aldık ama çok da bir etkisi olmadı. Bölgeye gelen turistlerin çok dikkatini çekiyor, bazen bize dönerek "Bunu bilerek mi böyle yapıyorsunuz" sorusunu yöneltiyorlar. Dekor amaçlı yaptıklarımı düşünüyorlar" sözlerine yer verdi.

"Geçen yıla oranla artış var"

Oteli sık sık boyatmak zorunda kaldıklarını ifade eden İşbilir, "Bu sene geçen yıla göre ciddi bir artış var. Sadece bu sokakta yaşanıyor, sanırım ağaçlardan direk buraya uçuyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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