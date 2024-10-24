Antalya\'da Otomobil-Cip Çarpıştı

ANTALYA'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Eren Ç. yönetimindeki 07 BCM 225 plakalı otomobil, Gonca B. kontrolündeki 07 GB 410 plakalı cip ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralmanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Tutanak tutulmasının ardından araçlar çekici yardımıyla çekilerek, yol trafiğe açıldı.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA
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