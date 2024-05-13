Antalya'da Polis Ekipleri Denetimlerde Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Polis Ekipleri Denetimlerde Bulundu

Antalya\'da Polis Ekipleri Denetimlerde Bulundu

Antalya'da polis ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde 48 silah, 433 fişek, 5 kesici alet, 2 bisiklet, 2 cep telefonu, 4 otomobil, 15 motosiklet ile birlikte çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirdi. 275 bin 970 kişinin sorgulamasında 850'si aranan kişi olmak üzere 2 bin 215 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edilen 227 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 70 iş yerine yapılan denetimlerde hanutçuluk yaptığı tespit edilen 40 kişiye idari para cezası uygulandı.

13.05.2024 15:25
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Antalya'da polis ekiplerince çeşitli noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve mevcut kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla son bir hafta içerisinde çalışmalar yaptı.

Denetimlerde, 48 silah, 433 fişek, 5 kesici alet, 2 bisiklet, 2 cep telefonu, 4 otomobil, 15 motosiklet ile çok sayıda gıda, giyim eşyası ve para ele geçirildi.

275 bin 970 kişinin sorgulamasında 850'si aranan kişi olmak üzere 2 bin 215 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 227 şüpheli tutuklandı.

Ayrıca 70 iş yerlerine yapılan denetimlerde ise hanutçuluk yaptığı tespit edilen 40 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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