Antalya'da rüzgar 60 kilometre hıza ulaştı, Konyaaltı'nda dev dalgalar sahile vurdu - Son Dakika
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Antalya'da rüzgar 60 kilometre hıza ulaştı, Konyaaltı'nda dev dalgalar sahile vurdu

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Antalya\'da rüzgar 60 kilometre hıza ulaştı, Konyaaltı\'nda dev dalgalar sahile vurdu
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Antalya'da öğle saatlerinde saatteki hızı yer yer 60 kilometreye çıkan kuvvetli rüzgar Konyaaltı Sahili'nde metrelerce yükseklikte dalgalar oluşturdu. Kentte ardından etkili olan sağanak su birikintilerine yol açarken trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

ANTALYA'da saatteki hızı yer yer 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar ve hemen ardından sağanak etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Rüzgara rağmen sahil bandında yürüyüş yapanlar görülürken, Kaleiçi bölgesinde ise vatandaşlar oltayla balık tutmaya çalıştı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Saatte ortalama 30 kilometre olan rüzgarın hızı yer yer 60 kilometreye kadar çıktı. Rüzgarın etkisiyle Konyaaltı Sahili ve Varyant bölgesinde insan hareketliliği kısa sürede sona erdi. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle metrelerce yükseklikte dev dalgalar sahile vurdu. Sahilde kalan bazı kişiler dev dalgaları arkalarına alarak cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi. Bazıları da rüzgara aldırış etmeden sahil bandında yürüyüş yapmaya devam etti. Varyant üzerindeki seyir teraslarında duranlar fırtınalı denizi ve kıyıya vuran dalgaları izleyip, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DEV DALGAYA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

Olumsuz hava koşulları kentin tarihi noktalarından Kaleiçi ve Yat Limanı çevresinde de hissedildi. Tarihi surların ve falezlerin eteklerine ulaşan metrelerce yükseklikteki dalgalar, falezlere çarparak köpürdü. Falezlerin altında oluşan dalgalara ve olumsuz havaya rağmen denizde oltayla balık tutmaya çalışanlar olduğu görüldü. Antalya'da rüzgarlı havanın yarın itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kentte kuvvetli rüzgarın ardından sağanak etkisini gösterdi. Yer yer kuvvetlenen yağış su birikintilerine neden olurken, trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: DHA
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