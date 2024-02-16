Antalya'da belediye ekipleri, sağanak nedeniyle su basan ev, iş yeri ile cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.
Büyükşehri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetten en çok etkilenen mahallelerde vatandaşa destek olmak için 2 bin 403 personelle çalışma yapılıyor.
Ekipler çalışmalarını, Yüksekalan, Gebizli, Yeni Emek, Yeşildere, Kızıltoprak, Etiler, Teomanpaşa, Güneş, Gazi, Şelale, Karşıyaka, Gündoğdu ve Hüsnükarakaş mahallelerinde yoğunlaştırdı.
Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde temizlik yaparak, kullanılamaz hale gelen eşyanın tahliyesini gerçekleştiren ekipler, sokak ve cadde temizliğini de sürdürdü.
Mobil aşevi ve gezici ekiplerle afetzedelere üç öğün yemek ikramı yapılan kentte bazı ailelere gıda, giysi desteğinde bunuldu.
Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca da hasar tespit çalışmalarının ardından üreticilere sera naylonu ve gübre, besicilere de hayvanları için yem ve saman desteği sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da sağanak sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı - Son Dakika
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