Antalya'da sağanak sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Antalya'da sağanak sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı

Antalya\'da sağanak sonrası belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladı

Antalya'da yaşanan sağanak sonrası belediye ekipleri, su basan ev, iş yeri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, en çok etkilenen mahallelerde 2 bin 403 personel görevlendirildi. Ekipler, su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde temizlik yaparken, sokak ve cadde temizliğini de sürdürdü. Ayrıca, afetzedelere mobil aşevi ve gezici ekiplerle üç öğün yemek ikramı yapıldı ve bazı ailelere gıda ve giysi desteği sağlandı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından da üreticilere sera naylonu, gübre ve besicilere yem ve saman desteği sağlandı.

16.02.2024 23:43  Güncelleme: 00:04
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Antalya'da belediye ekipleri, sağanak nedeniyle su basan ev, iş yeri ile cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

Büyükşehri Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afetten en çok etkilenen mahallelerde vatandaşa destek olmak için 2 bin 403 personelle çalışma yapılıyor.

Ekipler çalışmalarını, Yüksekalan, Gebizli, Yeni Emek, Yeşildere, Kızıltoprak, Etiler, Teomanpaşa, Güneş, Gazi, Şelale, Karşıyaka, Gündoğdu ve Hüsnükarakaş mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde temizlik yaparak, kullanılamaz hale gelen eşyanın tahliyesini gerçekleştiren ekipler, sokak ve cadde temizliğini de sürdürdü.

Mobil aşevi ve gezici ekiplerle afetzedelere üç öğün yemek ikramı yapılan kentte bazı ailelere gıda, giysi desteğinde bunuldu.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca da hasar tespit çalışmalarının ardından üreticilere sera naylonu ve gübre, besicilere de hayvanları için yem ve saman desteği sağlandı.

Kaynak: AA

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