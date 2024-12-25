Antalya\'da Sağanak ve Dolu

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Antalya'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak yağmur ve fırtına beraberinde dolu yağışını getirdi.

Dün ve bugün için Turuncu alarm verilen kentte yağmur ve fırtına etkisini sürdürürken yer yer dolu yağışlarına da sahne oldu. Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde yağan dolu sonrası seraların önünde dolu birikintileri oluştu ve yer yer beyaza büründü. Yumaklar mahallesinde ise yağan dolu sonrası yerler bembeyaz oldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.