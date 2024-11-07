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Antalya'da Serviste Araç Kazası

Antalya\'da Serviste Araç Kazası

Melek Akar, yetkili servisteki kaza sonrası mağdur olduğunu ve hukuki sürecin başladığını belirtti.

07.11.2024 10:16
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ANTALYA'da Melek Akar (50), yazılım güncellemesi için götürdüğü 2 ay önce aldığı otomobiline yetkili serviste başka bir aracın çarptığını, servis yetkililerinin, 'Sigortadan zaten para alacaksınız' diyerek, herhangi bir onarım yapmadan aracı teslim ettiğini öne sürdü. Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Belediyeden emekli Melek Akar, 2 ay önce aldığı otomobili, yazılım güncellemesi için yetkili servise bıraktı. Akar, ikame araç alıp servisten ayrıldı. Çok geçmeden otomobilinin kazaya karıştığına ilişkin telefon alan Melek Akar, servise gitti. Akar, otomobilinin ön kısmına servis içerisinde hafif ticari aracın çarptığını gördü.

Otomobilini mart ayında 2 milyon liraya satın aldığını aktaran Melek Akar, "İki ay sonra yazılım güncellemesi için yetkili servise davet ettiler. Otomobili bırakıp servisten çıktık. Kısa süre sonra gelen telefonda, bir kaza olduğunu söyleyerek yeniden çağırdılar. Bir baktık aracımız kaza yapmış ve rampaya bırakılmış. Rampadan geri geri çıkan başka bir yetkili servisin aracı, bizim otomobilimize çarpmış. Sıfır hasarlı araç, kazalı duruma geldi. Aracımız 10 gün serviste bekledi ve hiçbir işlem yapılmadı" dedi.

'SOKAKTA KAZA YAPMIŞIZ GİBİ MUAMELE GÖRDÜK'

Servis tarafından mağdur edildiklerini iddia eden Melek Akar, "Biz ulaşabileceğimiz her yeri aradık ama sonuç alamadık. İlerleyen günlerde de hasarlı şekilde aracımızı servisten aldık. Sanayide tamir ettirdik. Sokakta kaza yapmışız gibi muamele gördük. 'Sigortadan zaten para alacaksınız' dediler. Haklarımızı zaten biliyoruz ama sıfır aldığımız aracımız değer kaybına uğradı. Hiçbir şekilde çözüm önerisi sunmadılar. Resmen sıfır sorumluluk. Sanki biz hiç oraya aracımızı teslim etmemişiz, onların sorumluluğunda değilmiş gibi. Sürecin takipçisiyiz. Mala zarar verme ve ihmal üzerinden bir süreç yürütüyoruz. Tüketici Başvuru Merkezinden de haklarımızı öğrendik, süreci başlattık. Yaşadığımız olayı yargıya taşıdık" ifadelerini kullandı.

Servis yetkilileri ise aralarında bir anlaşmazlık yaşandığını, hukuki sürecin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Serviste Araç Kazası - Son Dakika

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