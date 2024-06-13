Antalya'da Sıcak Hava Yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya'da Sıcak Hava Yoğunluğu

Antalya'da hava sıcaklığının 35,7 dereceye ulaşmasıyla birlikte vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu. Kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 35,7 derece olarak kaydedildi. Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı sahilinde denize girerken, bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, yarın Kepez, Döşemealtı, Serik ilçelerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini belirtti. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar, günün en sıcak saatlerinde açık alanda bulunmamaları konusunda uyarıldı.

13.06.2024 18:29
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Hava sıcaklığının 35,7 dereceye ulaştığı Antalya'da, vatandaşlar sahilde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 35,7 derece, nem oranı ise yüzde 78 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı sahilinde denize girdi.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, deniz suyu sıcaklığının 26,5 derece ölçüldüğünü, yarın Kepez, Döşemealtı, Serik ilçelerinde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçebileceğini kaydetti.

Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan yetkililer, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcak Hava Yoğunluğu - Son Dakika

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