Antalya'da Sıcaklık Rekoru: 48 Derece - Son Dakika
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Antalya'da Sıcaklık Rekoru: 48 Derece

Antalya\'da Sıcaklık Rekoru: 48 Derece
26.07.2025 15:09
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Antalya'da hava sıcaklığı 48 dereceye ulaştı, temmuzda son 95 yılın rekoru kırıldı.

ANTALYA'da kent merkezindeki bazı noktalarda termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Turizm kenti Antalya'da dün hava sıcaklığının 46,1 derece ölçülmesiyle son 95 yılın temmuz ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; bugün de kent merkezinde hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 dereceyi aşarken, deniz suyu sıcaklığı 31, nem oranı yüzde 17 seviyelerine ulaştı. Kent merkezinde bulunan bazı termometreler, 48 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, sabah erken saatlerde sahillere akın etti.

ÖĞLE SAATLERİNDE SAHİLLER BOŞALDI

Ancak güneşin en dik geldiği öğle saatlerinde sahillerdeki yoğunluğun azaldığı görüldü. Kimileri ise sıcak havada sahilde spor yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca yaptığı uyarıda, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağını belirtti. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Sıcaklık Rekoru: 48 Derece - Son Dakika

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