Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Antalya\'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Antalya'da yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle eğitim faaliyetlerine bir gün daha ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerindeki okulların 14 Şubat Çarşamba günü eğitime hazır olamayacağı belirtildi. Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde ise bugün eğitime ara verilmişti. Yağışın yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

13.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:53
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Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren yağışın, yarın öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli yağış nedeniyle yarın da 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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