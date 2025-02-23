Antalya'da Soğukta Denize Girenler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Soğukta Denize Girenler

Soğuk hava altında Antalya'da bazı vatandaşlar, 18 derece deniz suyunda ısınmak için denize girdi.

23.02.2025 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu sefer serinlemek için değil ısınmak için denize girdiler

Antalya'da hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 5 dereceye kadar düştü, turistler 18 derece ölçülen denizde kulaç attı

Antalya'da soğuk havada ısınmak için denize girdiler

ANTALYA - Son iki gündür soğuk hava etkisindeki Antalya'da bazı vatandaşlar ve yabancı turistler ısınmak için sıcaklığı 18 derece olan denize girdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün yapılan uyarının ardından Antalya soğuk ve rüzgarlı havanın etkisine girdi. İki gündür etkisini sürdüren ve öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 7-8 derece bandında ölçüldüğü Antalya'da rüzgarında etkisiyle hissedilen sıcaklık ise 5 derece dolaylarında seyretti. Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen güneşi fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yapmayı tercih etti. Yabancı turistler ise çiçek açan ağaçların altında sahil manzarasıyla birlikte fotoğraf çekinerek anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimileri de sahilde oturarak balık tuttu.

Denize girerek ısındılar

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da bazı vatandaşlar ise ısınmak için denize girdi. Rüzgarlı ve soğuk havaya aldırış etmeden denize girenleri gören bazı vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denize girenlerden İbrahim Doğan, "Kışın 3 ay boyunca her gün denize giriyorum. Hava şartlarının rüzgarlı ve yağmurlu olması benim için fark etmiyor. Sıcak veya soğuk olması fark etmiyor. Şu anda su sıcak ama dışarısı soğuk. Ayrıca sporumu yapıyorum" dedi. Öte yandan soğuk havadan etkilenen bir kedinin de deniz kenarına inerek patilerini suya soktuğu görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Antalya, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Soğukta Denize Girenler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Eğitime kar engeli Birçok ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
17:54 İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye’yi hedef aldı, tepki gecikmedi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:13 İsrail savaş uçaklarından Nasrallah’ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş İsrail savaş uçaklarından Nasrallah'ın cenaze töreni sırasında Beyrut semalarında alçak uçuş
15:34 Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi İşte kesinleşen MKYK listesi Erdoğan, 9. kez AK Parti Genel Başkanı seçildi! İşte kesinleşen MKYK listesi
11:00 İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı İş yeri sahibi yemek yerken telefon aniden patlayarak alev aldı
10:56 Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü Çete lideri, mahkeme salonunda avukat kılığına giren kişi tarafından öldürüldü
10:55 Mourinho’nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı Mourinho'nun herkesi şaşırtan kararının arkasındaki gerçek ortaya çıktı
10:42 Fenerbahçe’nin eski yıldızından Galatasaray’a bomba gönderme Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
10:31 Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı Jennifer Lopez ve Ben Affleck resmen boşandı
10:20 Trafikte en çok cezayı onlar yedi Trafikte en çok cezayı onlar yedi
10:16 Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak Fahiş fiyatı görenler telefona sarılacak
10:14 Savaşta dengeleri değiştirecek İlk milli SİHA artık daha güçlü Savaşta dengeleri değiştirecek! İlk milli SİHA artık daha güçlü
10:05 Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı Otomotiv savaşına bir ülke daha katıldı
09:58 Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim Hadise ile kıyaslanan Demet Akalın çileden çıktı: Ben bunların alasını çektim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2025 18:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Soğukta Denize Girenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.