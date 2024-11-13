Antalya\'da Suç Örgütü Operasyonu

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Antalya Emniyet Müdürlüğü görevlileri, son zamanlarda suç örgütü adı kullanılarak yurt dışından yabancı telefon hatları üzerinden kent esnafını arayan bazı şüphelilerin, korku ve panik havası yaratarak tehditle para talebinde bulunduğunu belirledi.

Esnafın kabul etmemesi üzerine şüphelilerin irtibata geçtiği uyuşturucu kullanıcısı, madde bağımlısı, hırsızlık ve cinsel suçlar gibi adi suçlardan kaydı bulunan yaşı küçük şüphelilerin tetikçi olarak kullanılarak, 'tehdit, yağma, mala zarar verme, yaralama ve işyeri kurşunlama' gibi olayları gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeye çalıştıkları tespit edildi.

72 GÖZALTI, 65 TUTUKLAMA

Emniyet görevlilerinin bu kişilere yönelik operasyonları kapsamında; 2 adet el bombası, 32 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet 'Akrep' olarak tabir edilen tam otomatik silah, 4 adet balistik yelek, 5 adet tüfek, 1665 adet tabanca ve uzun namlulu tüfek fişeği, 1 adet muşta, 1 adet 'sallama' olarak tabir edilen bıçak, 2 adet kar maskesi, 1 adet silah susturucu aparatı, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan pres makinesi, 4 adet motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan 72 şüphelinin 65'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.