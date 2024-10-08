Antalya\'da Tefecilik Operasyonu: 5 Tutuklama

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ANTALYA'da 200 milyon liralık tefecilik eylemi gerçekleştiren 5 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yüksek faiz karşılığında para vererek vatandaşları mağdur eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 operasyon düzenledi. 200 milyon liralık tefecilik eylemi gerçekleştiren toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi, belge ve döküman ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarından Tutuklandı.

Haber: ANTALYA, -