Antalya'da Torbacılara Operasyon: 99 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Torbacılara Operasyon: 99 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya\'da Torbacılara Operasyon: 99 Şüpheli Gözaltına Alındı

Antalya'da yapılan operasyonda, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 99 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde ile birlikte sahte basın kartı da ele geçirildi.

05.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde belirlenen 32 adrese hava destekli eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Narkotik ve özel harekat timlerinin aralarında bulunduğu 233 polis ve 3 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, 17 kilogram uyuşturucu, 960 uyuşturucu hap, 1 milyon 334 bin 186 bin kullanımlık sentetik A4 maddesi, 84 kök kenevir, 19 hassas terazi, 3 tabanca ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak" "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak, özendirmek", "izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek" gibi suçlardan 99 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda üzerinde "sahte basın kartı" bulunan bir şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Antalya, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Torbacılara Operasyon: 99 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:33 Yahudilerin yeni oyunu Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı Yahudilerin yeni oyunu! Hazırlandıkları büyük yürüyüş öncesi çatışma çıktı
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde kadınlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara regl izni
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanların da uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 17:16:18. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Torbacılara Operasyon: 99 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement