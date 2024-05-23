Antalya'da Turizm Kentini Sis Yuttu

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Turizm kentini sis yuttu, görüntüyü gören cep telefonuna sarıldı

Antalya'da yoğun sis etkili oluyor

Hüseyin Kutlu: "68 senedir Antalya'dayım ilk defa böyle bir şey görüyorum"

ANTALYA - Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi sis tabakasının içinde kayboldu.

Vatandaşlar yıllardır Antalya'da böyle bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirtti.

Antalya'da sabah saatlerinde ilçelerden başlayarak etkili olan yoğun sis tabakası nedeniyle kent adeta kayboldu. Nem oranının yüzde 94 olarak ölçüldüğü ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metreye kadar düştüğü turizm kentinde ilk defa böyle bir görüntü ile karşılaşan kent sakinleri ve yabancı turistler büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne giderek ilginç manzarayı izledi. Bazı vatandaşlar da oluşan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Sahilde yoğun sise rağmen denize girenlerin de olduğu gözlendi.

'İlk kez böyle bir manzara ile karşılaşıyorum'

Konyaaltı Varyant'ında bulunan seyir terasında sahili izlemek isteyen vatandaşlar sis ile kaplı sahili görmekte zorlandılar. Antalya doğumlu olduğunu belirten Mustafa Türker isimli vatandaş, "Antalya doğumluyum, hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Biraz değişik geldi. Görüş mesafesi 200 metre civarında, şu anda Konyaaltı Sahilini dahi göremiyoruz" dedi. Hüseyin Kutlu isimli bir başka vatandaş ise "68 senedir Antalya'dayım ilk defa böyle bir şey görüyorum" ifadelerini kullandı.