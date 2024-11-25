Antalya\'da Uçakta Yangın

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(ANKARA) - Rusya- Antalya seferini yapan uçağın, Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sol motor kısmında yangın çıktı, Uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi.

Azimuth Hava Yolları'nın Rusya-Antalya seferini yapan uçağın Antalya Havalimanı pistine iniş yaptığı sırada motor bölümünde yangın çıktı. Ekiplerin yangına hızla müdahalesi sonucu uçaktaki 87 yolcu ile 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Pist normale dönene kadar gelen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.