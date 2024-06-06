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Antalya'da Üreten Eller Sergisi Başlıyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarının yıl sonu sergisi 'Üreten Eller', 10 Haziran'da Cam Piramit'te başlıyor. Sergide kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilenecek.

06.06.2024 11:19
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(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi meslek edindirme, sanat ve hobi kurslarında kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin yer alacağı yıl sonu sergisi 'Üreten Eller', 10 Haziran'da Cam Piramit'te başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin mesleki eğitim, sanat ve hobi kurslarının yıl sonu sergisi, bu yıl Cam Piramit'te yapılacak. Sergi 10-14 Haziran'da 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçileriyle buluşacak.

Tekstilden takı yapımına, örgüden seramik ve heykelciliğe kadar 16 merkezde, 60 branşta düzenlenen kurslara, bu yıl 6 bin 100 kursiyer katıldı. Kursiyerler el emeği ürünlerini, meraklılarının beğenisine sunacak. Kurulacak stantları ise yağlı boya tabloları, seramikler, heykeller, el örgüleri, iğne oyaları, takılar, jel mum ve sabunlar süsleyecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, sanatın ve kültürün, insanların hayatla bağını güçlendirdiğini belirterek, "Buna emek veren kursiyerlerimizi, yorucu ve uzun bir yılın ardından bu sergiyi gerçekleştirenleri kutluyorum. Tüm komşularımı sergiye bekliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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