Antalya'da Üreten Kadınlar Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da Üreten Kadınlar Çalıştayı Gerçekleştirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Üreten Kadınlar Çalıştayı'nda, kadınların istihdama katılımları, kadın emeğinin görünürlüğü ve mikro üretimle bireysel kalkınma konuları ele alındı. Çalıştayda, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi ve girişimciliğin artırılması üzerine önemli görüşler paylaşıldı.

14.03.2025 13:09
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Üreten Kadınlar Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştay kapsamında kadınların istihdama daha fazla katılabilmesi, kadın emeğinin görünür olması ve kadınların mikro düzeyde ürettikleri ürünlerin bireysel kalkınmalarına etkisi gibi konular ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından "Üreten Kadınlar Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen çalıştaya, Akdeniz Üniversitesi KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Asaf Özalp, Antalya Köy Pazarı Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Yalın, 7K Kadın Kooperatif Ortağı Melike Kalem ve Pamfilya Kadın Kooperatifi Başkanı Ece Damar konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Dr. Güngör Çabuk'un yaptığı Üreten Kadınlar Çalıştayı'nın panel bölümü, Akdeniz Üniversitesi KATCAM Müdürü Doç. Dr. İlkay Kutlar'ın konuşmasıyla başladı. Kutlar, şunları dile getirdi:

"Antalya'da kadınların hem eğitim seviyesi hem de istihdam açısından dezavantajlı olduğunu görüyoruz. Boşanma oranlarında da Türkiye'deki ilk dört il içerisinde. Boşanmış kadınların istihdamda yer alma oranı ise yüzde 43 civarında. Bu da kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmesi açısında önemli. Kadınların istihdamda kendilerini en rahat hissettikleri yer kooperatifçilik diyebiliriz. Tarımda kadınlar ücretiz aile işçisi konumunda. Pandemi döneminde kadınlar evde ürettikleri ürünleri internet ortamında satma fırsatı buldular. Böylece girişimci kadın kooperatif sayısı da arttı."

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu da girişimciyi başarıya götüren kişisel özellikler, markalaşma, pazarlama iletişimi, ürünün pazar değeri yaratılması konularında konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nazlı Küçüksarı da konuşmasında belediyenin kadınlara verdiği desteklerden bahsetti. Küçüksarı, şunları kaydetti:

"Belediyemiz kadınların güçlenerek, sosyal ve iş hayatına daha fazla katılması adına, kadınlara yönelik birçok çalışma yürütüyor. Kadınların, bireysel farklılıklarının artırılarak hayata karşı daha güçlü hissetmeleri, kaliteli zaman geçirmeleri konusunda destek olmak amacıyla hayata geçirilen Kadın Danışma Merkezi'nde hobi atölye çalışmaları ve eğitimler düzenliyoruz. Amacımız kadınların gündelik yaşamdaki yüklerini aza indirgeyerek onların etkinlerle ve eğitimlerle sosyalleşmelerini sağlamak."

Üreten kadınlara destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürü Asaf Özalp da yapı kooperatiflerinin başarısızlığından dolayı toplumdaki algının kooperatiflere bakış açısının olumsuz yönde olduğuna dikkati çekerek, "Biz bunu nasıl kırabilir değiştirebiliriz. Kooperatiflerin temel amacı yardımlaşarak büyümektir. Kooperatifleri kurarken bir hedef ve projeniz olmalıdır. Büyükşehir olarak kadın kooperatiflerine ciddi destek veriyoruz. Eğitim, danışmanlık ve makine teçhizatı konularında destekler sürüyor" dedi.

Üreten kadınlar deneyimlerini paylaştı

Çalıştay kapsamında Antalya Köy Pazarı Kadın Kooperatifi Başkanı İkbal Yalın, 7K Kadın Kooperatif Ortağı Melike Kalem, Pamfilya Kadın Kooperatifi Başkanı Ece Damar da kooperatifçilikte yaşadıkları deneyimlerini paylaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Sığınma Evi ve Kadın Danışma Merkezi'nde görev yapan personel, tamamladıkları vaka süpervizyonu eğitimi sertifikalarını aldı.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Son Dakika

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