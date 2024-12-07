Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Güncel

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bekçi timlerince durumundan şüphenilen 2 kişi durduruldu.

Şüpheliler B.A. ve S.K'nın üst aramasında, bir miktar kokain, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.