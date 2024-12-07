Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki denetimlerde üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bekçi timlerince durumundan şüphenilen 2 kişi durduruldu.
Şüpheliler B.A. ve S.K'nın üst aramasında, bir miktar kokain, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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