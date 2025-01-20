Antalya\'da Yangın İhbari Asılsız Çıktı

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ANTALYA'da bir lisenin bahçesinde bulunan spor salonunda yangın çıktığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, okulu kontrol etti. Yapılan kontrolde, yangın olmadığı görüldü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 546 sokak üzerinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulun spor salonundan duman geldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, spor salonunu ve okulu kontrol etti. Herhangi bir yangına rastlamayan ekipler, normale döndü.

'DUMAN ÇIKTIĞI İHBARI GELMİŞ'

Okulda öğrenci olduğunu söyleyen A.A., "Okulumun olduğu yoldan geçiyordum. İtfaiye ekiplerini gördüm. Bana yangın ihbarı olduğunu söylediler. Onlara bu okulun öğrencisi olduğumu, isterlerse içeriye sokabileceğimi söyledim. Duman çıktığı ihbarı gelmiş. Kontrol ettiler" dedi.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,