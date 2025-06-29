Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
29.06.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaleiçi'nde çıkan yangında 3 bina zarar gördü, itfaiye ekipleri yangını 1,5 saatte kontrol altına aldı.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semtinde saat 12.00 sıralarında çıkan yangına ilk etapta Kaleiçi'nde konuşlu itfaiye istasyonundan ekipler yönlendirilirken, yakındaki Cumhuriyet ve Hürriyet istasyonlarından da ekipler hızla bölgeye gönderildi. Çalışmalara 10 itfaiye aracı ve 35 personel katıldı. Polis ekipleri yangın bölgesine giriş çıkışları kapatarak önlem aldı. Çevredekiler söndürme çalışmalarını takip ederken, bölgedeki bazı esnaf ise eşyalarını etkilenmemesi için kaldırdı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

3 BİNA ZARAR GÖRMÜŞ GÖRÜNÜYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Butik otelde çıktı yangın. Arkadaki binadan buradaki otele de sıçramış olabilir, tersi de olabilir ama arkadan çıktığı belli. İtfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Yangının çıktığı otel bölümü söndürüldü, bitişiğinde kullanılmayan bir bina var, onun da çatısına sıçramıştı yangın. Onun da etrafını çevirdi ekipler. Kısa sürede kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Otelin sadece 3 odası doluymuş, onlar da hemen tahliye edilmiş. Şu anda 3 bina zarar görmüş görünüyor. Yangının çatının üzerinden çıktığını düşünüyoruz ama tam olarak bilemiyoruz. Ekiplerimizin yapacağı teknik incelemeyle ortaya çıkacak" dedi.

'2-3 BİNADA HASAR VAR'

Antalya Turistik İşletmeler Otelciler Pansiyoncular Derneği (ANTOP) Başkanı Alp Özel, "Küçük bir itfaiye aracının sesini duydum. Arkasından 'Ne oluyor' diye arkadaşlarla ayağa kalktık. Bir baktık ki yangın var. Kısa sürede olay yerine ulaştı, itfaiye yangın alanına ulaştı. Hortumlarla su çekerek yangının önünü aldı. 2-3 binada hasar var, otelcimizin binasında hasar var. Antalya'da hava çok sıcak. Hepimize çok geçmiş olsun" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA ZARAR VAR'

Yangından etkilenen otelin işletmecisi Sinan Şimşek, "Yangın başladı, dedektörler öttü. Otel müşterisini tahliye etmeye gayret ettik. Patlama oldu, elektrik panolarından da olmuş olabilir. Hemen şalterleri indirdik. Poyraz esiyor, arkada otlar, surlar var. Şu anda 3 işletme var, onlar yandı. Çok fazla zarar var" ifadelerini kullandı.

'YAN TARAFTAN BİZE SIÇRAMIŞ'

Yangından işletmesi zarar gören Musa Gül, "Telefon geldi, 'Yangın var' diye. Yan taraftaki otelde yangın çıkmış, müdahalede geç kalınmış. Kaleiçi'ne girmek çok zor. Şu anda müdahale ediyorlar. Yan taraftan bize sıçramış. 20 milyon liraya yakın kaybımız var gibi görünüyor" dedi.

Bölge esnafından Kadir Begün, "Dükkanın içinde oturuyorduk, bir anda sesler yükseldi. Bağrışmalar, çağrışmalar oldu. Biz dışarı çıktığımızda yangın aşırı büyümüştü. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz. Umarım daha da büyümez" derken, Mehmet Şahin de "Kahve içiyordum. Bir anda yangın çıktı. Her şey bir anda oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Antalya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

15:13
Türkiye yanıyor Alevler bu kez İzmir’den yükseldi
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi
14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
13:42
İsrail ordusundan sürgün haritası Gazze’deki mahalleleri tek tek işaretlediler
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
11:29
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 4 kişi feci şekilde can verdi
Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 4 kişi feci şekilde can verdi
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 16:49:12. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.