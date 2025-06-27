Antalya\'da Yangınlar Söndürüldü

Antalya'nın Serik ve Aksu ilçelerinde ziraat ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

Serik Yumaklar mahallesi Şimşekler mevkisindeki ziraat alanı ile Aksu ilçesi Kumköy mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangınlar çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman işletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangınlar söndürüldü.

Yangınlarda toplam 3 dekar alan zarar gördü.

Ayrıca Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda sabah saatlerinde başlayan yangınlara müdahale sürüyor.