Antalya\'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı

MSI Claw Özellikleri ve Fiyatı

El konsolu pazarı, Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle hareketlendi. MSI Claw da bu pazarda yerini aldı. MSI Claw'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. El konsolu, Windows 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarından güç alıyor. Ayrıca, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri mevcut. MSI Claw, çift fan ve ısı borularıyla soğutma konusunda iddialı. 7 inç 1920x1080 çözünürlüklü IPS paneli ve 53 Whr'lik bataryasıyla uzun pil ömrü sunuyor. Giriş seviyesi modelin ön siparişe açıldığı belirtiliyor.