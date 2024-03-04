Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı

Antalya\'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın Antalya'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışın il genelinde etkili olması ve doğuda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

04.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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Antalya için yarın gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Kuvvetli yağış, batı kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, doğuda ise çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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