Antalya için yarın gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın Antalya'da beklenen gök gürültülü sağanak il genelinde kuvvetli, doğuda ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.
Kuvvetli yağış, batı kesimlerde yarın akşam saatlerinden sonra, doğuda ise çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalarla ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da yarın gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
Konya'nın Kulu ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan 1 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranması olan bir şahıs, devriyedeki polisin kimlik kontrolünde yakalandı. Şahsın tutuklanarak Konya Açık Cezaevine gönderildiği belirtildi. Ayrıca, polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda başka bir şahsın üzerinde tabanca ve mermi ele geçirildi.
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde DEM Parti seçim irtibat bürosu açılış etkinlikleri sırasında, PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını açarak terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen E.Y. isimli şahıs, gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edildikten sonra yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza yükümlülüğü hükümleriyle serbest bırakıldı.
Erzurum'da düzenlenen FETÖ operasyonunda, şehir dışı talebe mesulü/gözcü konumunda faaliyet yürüten 4 kişi yakalandı. Operasyon kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde yer alan ve farklı meslek gruplarından olan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar adli mercilere sevk edilirken, terör örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgulandı.
ArtAnkara 10. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından 1600 sanatçıyı sanatseverlerle 6-10 Mart'ta buluşturacak. Fuarda, 110 galeri, 10 STK, 5 müze, 7 inisiyatif, 12 proje ve 8 üniversitenin yer alacağı belirtilirken, fuarın 10. yılına özel olarak 10 onur ödülü verileceği ifade edildi.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Seyithan Atilla'nın seçim bürosu açılışına katıldı. Bozdağ, konuşmasında AK kadrolarla hizmete devam edeceklerini ve Şanlıurfa'da sürdürülen çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.
Elazığ'da Malatya Caddesi'nde yarışan iki otomobil sürücüsü, makas atarak tehlikeli hareketlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, KGYS görüntülerinden araçları tespit ederek cezai işlem uyguladı.
El konsolu pazarı, Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesiyle hareketlendi. MSI Claw da bu pazarda yerini aldı. MSI Claw'ın özellikleri ve fiyatı açıklandı. El konsolu, Windows 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve Intel Core Ultra 7 155H ve 135H yongalarından güç alıyor. Ayrıca, 16 GB RAM ve 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri mevcut. MSI Claw, çift fan ve ısı borularıyla soğutma konusunda iddialı. 7 inç 1920x1080 çözünürlüklü IPS paneli ve 53 Whr'lik bataryasıyla uzun pil ömrü sunuyor. Giriş seviyesi modelin ön siparişe açıldığı belirtiliyor.
Beşiktaş Kulübü, 9 Mart Cumartesi günü Hilton İstanbul Bosphorus Konferans Merkezi'nde 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı saat 10.30'da başlayacak ve divan kurulu üyeliğine hak kazanan isimlere mazbataları teslim edilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği Malatya'da, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları hızla devam ediyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, iş makineleri enkazları kamyonlara yükleyerek kaldırıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?