Antalya'da Yasaklı 2 Macaw Papağanına El Konuldu

Antalya'da düzenlenen operasyonda üretimi ve satışı yasak olan 2 macaw türü papağana el konuldu.

Valiliğin açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kentte macaw papağanı üretiminin ve satışının yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) görevlileriyle yapılan çalışmalarda, bir kişinin ikametinde bulunan üretimi ve satışı yasak 2 macaw papağanına el konuldu.

Şüpheliye ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı, papağanlar Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.