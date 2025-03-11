Antalya'da Yasaklı 2 Macaw Papağanına El Konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yasaklı 2 Macaw Papağanına El Konuldu

Operasyonda 2 yasaklı macaw papağanı ele geçirildi, şüpheliye para cezası uygulandı.

11.03.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen operasyonda üretimi ve satışı yasak olan 2 macaw türü papağana el konuldu.

Valiliğin açıklamasına göre, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kentte macaw papağanı üretiminin ve satışının yapıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) görevlileriyle yapılan çalışmalarda, bir kişinin ikametinde bulunan üretimi ve satışı yasak 2 macaw papağanına el konuldu.

Şüpheliye ilgili kanunlar kapsamında idari para cezası uygulandı, papağanlar Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hakları, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yasaklı 2 Macaw Papağanına El Konuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu

14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
21:23 Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:55 Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
20:47 Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
20:44 Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
20:16 NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 15:17:31. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yasaklı 2 Macaw Papağanına El Konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.