Antalya'da Yavru Maymun Muko'nun Anneliğinde

Otogardaki X-ray'den geçerken kolide yakalanan yavru maymuna annelik sürprizi

Fıstık ismi verilen rhesus türü yavru maymun, daha önce annelik yapan Muko isimli dişi maymun tarafından sahiplenildi

Üç ay süren bakım ve uyum sürecinin ardından sürüye katılan Fıstık, artık yeni ailesiyle birlikte yaşıyor

ANTALYA - Antalya Otogarı'nda X-ray cihazdan geçtikten sonra, güvenlik personeli tarafından fark edilerek ele geçirilen rhesus türü yavru maymun, Doğal Yaşam Parkı'nda daha önce başka yavrulara da annelik yapan Muko isimli dişi maymun tarafından sahiplenildi. Üç ay süren bakım ve uyum sürecinin ardından sürüye katılan Fıstık, artık yeni ailesiyle birlikte yaşıyor.

Antalya Otogarı'nda Ankara'dan gönderilen bir kolide ele geçirilen rhesus türü yavru maymun, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yaşamına uyum sağladı. Fıstık adı verilen maymun, yaklaşık üç ay süren karantina ve rehabilitasyon sürecinin ardından sürüye dahil edildi.

Yavru maymuna, parkta daha önce annesiz yavruları büyüten Muko isimli dişi maymun annelik yapıyor. Fıstık, yaklaşık 15 gün önce diğer bireylerin bulunduğu alana yerleştirildi. Yetkililer tarafından, sürecin kontrollü şekilde ilerlediği ve önce kısa süreli denemeler yapıldığı belirtildi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, fıstık adlı maymunun 26 Aralık 2024 tarihinde Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildiğini belirterek, "Tüm rehabilitasyon ve sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra maymunu sürüsüne alıştırdık. Bu süreç doğal gelişti. Bu süreçte zaman zaman denemeler yaptık. Bazen bireyler reddetti ama 15 gündür birlikte yaşıyorlar. Muko, Fıstık'ı tamamen sahiplendi. Daha önce büyüttüğü başka bir yavru vardı, ancak Fıstık ondan biraz daha küçük olduğu için Muko ona daha çok sahip çıkıyor. Kucağında tutuyor, ilişkileri çok iyi" dedi.

Muko'nun yaşlılık nedeniyle bazı deri problemleri yaşadığını da belirten Arsun, "Fıstık ilk geldiğinde yaklaşık 2-3 aylıktı. Şimdi 6 aylık. Türüne göre biraz küçük kalsa da gelişimini sürdürüyor. Geldiğinde stresli ve zayıftı. Sağlık taraması yapıldı, beslenme düzenine alındı. Şu an sağlık durumu iyi" diye konuştu.

Aynı alanda Muko'nun daha önce büyüttüğü yavru maymun ve bir erkek maymun da bulunuyor. Park yetkilileri, Fıstık'ın sürüye uyum sağladığını ve gözlemlerin olumlu yönde ilerlediğini bildirdi.

Ayrıca, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan tüm primatların, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konulan ve kaçak hayvan ticaretine konu olan bireylerden oluştuğu da ifade edildi.