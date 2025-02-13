Antalya'da Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya'da Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Yaya Hayatını Kaybetti

Antalya Kepez'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

13.02.2025 15:48
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Antalya Kepez ilçesinde önce motosikletin ardından hafif ticari aracın çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfü Büyükaydın'a (27), Ahmet D. T'nin kullandığı 35 AJE 250 plakalı motosiklet çarptı. Savurulan Büyükaydın'a arkadan gelen Baran B. yönetimindeki 07 ARD 211 plakalı hafif ticari araç da çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Büyükaydın Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü Ahmet D. T. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Büyükaydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Lütfü Büyükaydın'ın tramvaydan inip evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Güncel, Kepez, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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