Antalya\'da Yeni Yılı Denizde Kutlayanlar Barış Mesajı Verdi

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ANTALYA'da her yılbaşını denizde karşılayan grup geleneği bozmadı. 2025'in ilk saniyelerinde denize giren kalabalık bu yıl tüm dünyaya barış mesajı verdi.

Antalya'da kendilerini 'Yaz kış denize girenler' olarak adlandıran ve aralarında öğretmen, hekim, mühendislerin de olduğu grup, bu yıl da geleneği bozmadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Konyaaltı Sahili'ne gelen kalabalık grup, sahilde ateş yakıp bir süre halay çekti. Türküler de söyleyen kalabalık daha sonra 2025 yılına saniyeler kala 10'dan geriye sayıp koşarak denize girdi. Hava sıcaklığının 11, deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu kentte bir süre denizde yüzen grup daha sonra yeniden ateşin başına geçerek eğlenmeye devam etti.

Bu yılki mesajlarının dünya barışı olduğunu belirten Nail Avcı, "Geleneği bozmadık bu yıl da yeni yılı denizde karşıladık. Türk bayrağımızla dünyaya barış mesajı veriyoruz. 2025 yılı barış yılı olsunö dedi.

HABER: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -