Antalya'da Yeşilbayır Mahallesi'nde Cittaslow Metropol Projesi başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Yeşilbayır Mahallesi'nde Cittaslow Metropol Projesi başlatıldı

Antalya'da Cittaslow Metropol Projesi kapsamında, Döşemealtı ilçesindeki Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) programı için pilot mahalle seçilen Yeşilbayır'da çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen toplantıda, faaliyetlerin planlaması ve yürütülmesi için yol haritası belirlendi ve görev dağılımı yapıldı. Uluslararası Cittaslow komitesine söz veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Yeşilbayır dosyasını en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti. Sakin Mahalle programıyla çevresel, yerel ve kültürel değerlerin korunması ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

25.07.2024 16:31
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Antalya'da Cittaslow Metropol Projesi kapsamında, Döşemealtı ilçesindeki Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) programı için pilot mahalle seçilen Yeşilbayır'da çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilbayır Mahallesi'nde yapılacak faaliyetleri planlamak ve yürütmek için düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve ilgili daire başkanlıklarında görevli personel katıldı.

Toplantıda, Cittaslow Metropol Projesi hakkında bilgi verilerek, Yeşilbayır Mahallesi'nde planlanan faaliyetlerin yol haritası belirlendi ve görev dağılımı yapıldı.

Tuncer, Uluslararası Cittaslow komitesine söz verdiklerini, Yeşilbayır dosyasını kriterlere uygun şekilde en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade etti.

Uluslararası komitenin değerlendirmesinden sonra Cittaslow Metropol üyesi olacaklarını bildiren Tuncer, "Sakin Mahalle programını hayata geçirmemiz için hepimizin büyük çabası ve emeği olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Yeşilbayır Mahallesi'nde başlatılacak olan Sakin Mahalle programıyla çevresel, yerel ve kültürel değerlerin korunması, yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Yeşilbayır Mahallesi'nde Cittaslow Metropol Projesi başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yeşilbayır Mahallesi'nde Cittaslow Metropol Projesi başlatıldı - Son Dakika
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