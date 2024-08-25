Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nemden Bunalanlar Denize Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nemden Bunalanlar Denize Akın Etti

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı. Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı. Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

25.08.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da etkisini sürdüren yüksek sıcak ve nemden bunalanlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Havanın 34, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 72'ye ulaştı.

Sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi de parklardaki palmiye ağaçları altındaki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kaynak: AA

Konyaaltı, Nem oranı, antalya, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nemden Bunalanlar Denize Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaz’daki kaçak villa üzerinden İBB’ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaz'daki kaçak villa üzerinden İBB'ye tepki: Para babalarına peşkeş çekiyorlar
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
11:49 FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün yeni taktiği Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün yeni taktiği! Trollük yaparak vatandaşı çarpıyor
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
13:50 Bakan Tunç’a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı Bakan Tunç'a açık açık soruldu: Dilruba neden tutuklandı?
13:39 Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL’lik su faturasına isyan etti Oyuncu Bahar Şahin evine gelen 5 bin TL'lik su faturasına isyan etti
13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
12:11 Videosu olmasa kimse inanmaz Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar Videosu olmasa kimse inanmaz! Hakemi protesto etmek için tüm penaltıları dışarı attılar
12:09 Suriye’de hayat devam ediyor Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi Suriye'de hayat devam ediyor! Savaşa aldırmayan gençler, tekno partide gönüllerince eğlendi
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:42 Afrika Konferansı’nda diplomatlar birbirine girdi Plaketi görünce resmen masaya uçtu Afrika Konferansı'nda diplomatlar birbirine girdi! Plaketi görünce resmen masaya uçtu
11:40 Babası İbrahim Tatlıses’le kavga eden Dilan Çıtak, soyadını sildi Babası İbrahim Tatlıses'le kavga eden Dilan Çıtak, soyadını sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 15:55:01. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Yüksek Sıcaklık ve Nemden Bunalanlar Denize Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement