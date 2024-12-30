Antalya'dan 2025 İçin Umut Dolu Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'dan 2025 İçin Umut Dolu Mesaj

Antalya\'dan 2025 İçin Umut Dolu Mesaj

Vali Şahin, 2025 yılına umut ve yeni hedeflerle gireceklerini belirtti, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

30.12.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, yeni umutlar, hedefler ve beklentilerle yeni yıla girmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

2024 yılında birlik ve beraberlik içinde turizmden tarıma, sanayiden, teknolojiye, eğitimden sağlığa şehrin daha ileriye taşımak için hep birlikte çalıştıklarını belirten Şahin, "Şehrimizin marka değerine güç katarak birçok alanda yeni rekorlar tazeledik. Şimdi hep birlikte umutlarımızı tazelediğimiz ve hayallerimizi yeniden şekillendireceğimiz yeni bir başlangıca, 2025 yılına merhaba diyoruz." ifadesini kullandı.

Tarih, doğa ve kültür harmanı güzel Antalya'nın, 2025 yılında da daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Şahin, mesajında şunları kaydetti:

"Turizmde marka değerimizi yükseltirken tarım, teknoloji ve tüm sektörlerde Antalya'mızın güçlü potansiyelini, yüksek hedeflerimizle birleştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca kültür ve sanat etkinlikleriyle, festivallerle Antalya'nın renklerini ve değerlerini tüm dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz. Hepsinden önemlisi en kıymetli hazinemiz biricik evlatlarımıza daha iyi bir eğitim öğretim imkanı sunmak için yatırımlarımıza ve projelerimize devam edeceğiz. Birlikte dünyanın en güzel şehrine her alanda en güzeli, en yakışanı sunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 2025 yılının yeni iyiliklere, yeni sevinçlere ve büyük hedeflere açılan bir kapı olmasını yürekten temenni ediyor, aziz milletimin ve tüm Antalyalı hemşerilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hulusi Şahin, Politika, antalya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'dan 2025 İçin Umut Dolu Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:47:54. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'dan 2025 İçin Umut Dolu Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.