Antalya Havalimanı'nda Bebeği Klozete Terk Eden Anne Yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Havalimanı'nda Bebeği Klozete Terk Eden Anne Yargılanıyor

Rus kadın E.B., yeni doğan bebeğini havalimanı klozetine bıraktığı suçlamasıyla yargılanıyor.

19.02.2025 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın ve annesinin yargılanmalarına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Rus uyruklu E.B. (28) ve tutuksuz yargılanan annesi E.B. (47) ile avukatları katıldı.

Savunma yapan E.B, doğumdan birkaç gün önce gıda zehirlenmesi şüphesiyle Alanya'daki bir kliniğe başvurduğunu ve burada hamile olduğuna dair kendisine bir şey söylenmediğini ifade etti.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten E.B. "Kızımı almak istiyorum." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve sanığı gıda zehirlenmesi şüphesiyle muayene eden doktor A.Y. ise Alanya'daki özel muayenehanesinde hekimlik yaptığını kaydetti.

Sanığın, 12 Ekim 2024'te bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kliniğe geldiğini aktaran A.Y. şöyle konuştu:

"Kan tetkikinin ardından gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bizde gebelik testi yapılmamakta. Ultrason cihazımız da yok. Sanık bana gebe olmadığını söyledi. Yaptığımız tetkikte enfeksiyon değeri yüksek çıkmıştı. Gebelikten de şüphelenmediğimiz için bu yönde herhangi bir test yapmadık. Rahatsızlığı gebelikle aynı bulguları içerdiği için gebelik durumunu baskılamış olabilir. Elle muayene yaptığım esnada da karında bir hareketlilik hissetmedim. Bağırsak hareketliliği olarak hissettik. Kilolu görünüyordu. Hamile olduğunu fark etmedim."

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, yeni doğan bebeğin göbek kordonunu bağlanmaksızın, soğuktan ve klozetteki sudan etkilenmesini önleyecek hiçbir tedbir almadan, çıplak ve ayakları suyun içinde bir şekilde havalimanı klozetinin içerisine bıraktığının tespit edildiğini vurguladı.

Savcı, mütalaada sanık E.B'nin "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını, anne E.B. hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim 2024'te akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletindeki klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan E.B. ve annesi E.B. tutuklanmıştı. Anne E.B. ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilirken, bebeğe de kayyım atanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA

antalya, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Havalimanı'nda Bebeği Klozete Terk Eden Anne Yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Havalimanı'nda Bebeği Klozete Terk Eden Anne Yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.