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Antalya İl Sağlık Müdürü Döşemealtı Devlet Hastanesi şantiyesini gezdi - Son Dakika
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Antalya İl Sağlık Müdürü Döşemealtı Devlet Hastanesi şantiyesini gezdi

Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, yapımı devam eden Döşemealtı Devlet Hastanesinin şantiyesini gezdi. Ekingen, hastanenin fiziksel gerçekleşmesini inceleyerek, hizmete açılması için çalışmaların hızlandırılması konusunda görüşmeler yaptı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Döşemealtı Devlet Hastanesi şantiyesini gezdi
27.01.2024 - 11:55,
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Antalya İl Sağlık Müdürü Evren Ekingen, yapımı devam eden Döşemealtı Devlet Hastanesinin şantiyesini gezdi.

Ekingen, Antalya'da sunulan sağlık hizmetlerini ve inşası devam eden sağlık yatırımlarını yerinde incelemek için ziyaretlerini Döşemealtı'nda sürdürdü.

Çıplaklı Mahallesi'nde yapımı süren 100 yataklı Döşemealtı Devlet Hastanesi şantiyesini gezen Ekingen, fiziksel gerçekleşmesi yüzde 90 seviyelerinde olan hastanede, acil servis poliklinikleri, hasta yatak odaları, ameliyathane ve laboratuvar gibi alanları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ekingen, hastanenin kısa sürede hizmete açılması için gerekli çalışmaların hızlandırılması konusunda yüklenici firma yetkilileriyle görüştü.

Kaynak: AA
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