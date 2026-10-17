Antalya Konyaaltı'da kaybolan kişiyi JAK timleri ikametinden 19 kilometre ötede buldu

Antalya Konyaaltı'da kaybolan kişiyi JAK timleri ikametinden 19 kilometre ötede bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Konyaaltı'da ağaçlık alanda kaybolduğu ihbar edilen kişi, JAK timlerinin çalışmasıyla ikametinden yaklaşık 19 kilometre uzakta bulundu. Bilinci açık olan ve hafif yaralanmaları bulunan kişi, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.
Antalya'da ağaçlık alanda kaybolan kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı.
H.O'nun Konyaaltı ilçesinde ağaçlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma ekiplerince bölgede arama faaliyeti başlatıldı. JAK timlerinin de görev aldığı çalışmada, ikametinden yaklaşık 19 kilometre uzakta H.O'ya ulaşıldı.
Bilinci açık olduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde hafif yaralanmalar bulunduğu belirlenen H.O, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA
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