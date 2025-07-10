Antalya Meclis Toplantısında Gerilim - Son Dakika
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Antalya Meclis Toplantısında Gerilim

10.07.2025 19:14
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CHP ve AK Partililer arasında gergin anların yaşandığı toplantıda, tutuklanan Böcek için destek sloganları atıldı.

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda CHP ve AK Partililer arasında gergin anlar yaşandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya geçen hafta yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerine, meclis başkanvekili Bayram Ali Çeltik başkanlık etti. Meclise katılan CHP'li meclis üyeleri üzerinde 'Muhittin Böcek'in adının yazdığı yörük poşusu takarak katıldı. Toplantı öncesinde konuşan Bayram Ali Çeltik, "Muhittin Böcek adliye koridorlarında yargılanırken 'Asla slogan atmayın. Hiçbir kamu görevlisini, hakimi, savcıyı incitecek bir şey yapmayın. Onlar işlerini yapıyor' diyerek nasıl bir devlet adamı olduğunu ve devlet terbiyesi aldığının gösterdi. Bir devlet adamı bu hallere düşürüldüyse vay halimize. Cezalandırılan Muhittin Böcek değildir, cezalandırılan dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimizdir, cezalandırılan halkımızdır. Adalet bir gün hepimize lazım olacak" dedi. Çeltik'in konuşmasının ardından katılımcılar 'Herkesin Başkanı Muhittin Böcek' diye slogan attı. 113 maddenin görüşüleceği meclis toplantısı öncesinde grup sözcüleri de konuşmalarını yapmak için söz istedi.

'KİMSEYE MİNNET EDECEK DURUMDA DEĞİL'

Toplantıda konuşan CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, "Başkanımız tutsakken bizim tek gündemimiz Antalya halkının iradesinin karşılığı Muhittin Böcek'tir. Manavgat Belediyesi'ne karşı başlatılan operasyonlarda henüz bir yargı kararı olmaksızın, soruşturma yürütülürken kamuoyu önünde suçlu ilan edilerek itibarsızlaştırmaya çalışan bir süreç gördük" dedi.

Böcek'in kurgulanmış ifadelerle tutuklandığını iddia eden Özdemir, "Başkanımız 31 yıllık onurlu siyaset hayatında partiler üstü anlayışla bu topraklara hizmet etmiştir. Mal varlığı göz önüne alındığında kimseye minnet edecek durumda olmayan, bir isimdir. O bu kentin ortak vicdanı olmuş, bu kente umut olmuş bir hikayenin adıdır. Hikayede hırsızlık, kayırmacılık yoktur. Bu adaletsizliğe sessiz kalan herkes tarih önünde mahcup olacaktır" diye konuştu.

ALKIŞLAYARAK KONUŞMAYI KESTİLER

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar konuşmaya başladığı sırada meclise izleyici olarak gelenler alkışlayarak ve sloganlar atarak bir süre konuşmasına izin vermedi. Meclis başkanvekilinin müdahale etmesiyle Bayraktar konuşmaya başladı. Antalya'nın bu tarz konularla gündeme gelmesinden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Bayraktar, "Bu süreç, CHP'lilerin şikayetleriyle İstanbul'da başlayan sürecin devamıdır. Şikayet edenlerin, edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri haraca bağlayanların, insanları soyanların hepsinin adı CHP ile anılıyor. Biz hiçbir tarafında değiliz" dedi.

'ŞİKAYET EDENLER DE KENDİNİZDEN'

Bayraktar'ın sözleri üzerine ortalık gerildi. CHP Grup Sözcüsü Özdemir, araya girerek nezaketli olunmasını istedi. Bu sırada izleyiciler sloganlar atmaya başladı. Olayların ardından sözlerine devam eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Böyle iddialar var ve bu iddiaların adalet nezdinde neticeleneceğine inanıyorum. Kimin kiminle ilişkisi var biliyorum dediniz. Bildiğiniz bir şey varsa adli mercilere gidin anlatın ve adalet gereğini yapsın. Biz hiç kimseyi suçlamıyoruz. Suçlananlar da şikayet edenler de kendinizdendir. Adaletin vereceği karara saygı duyuyoruz."

'ANTALYA'YA YAKIŞMAYACAK HAREKET'

Gerginlik yaşanmasından dolayı üzüntüsünü dile getiren MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, "Gönül bu kadar gerginlik olmasını istemezdi. Meclis toplantımıza yakışmadı. Keşke bunlar olmasaydı. Son dönemde izahı mümkün olmayan baklava kutularındaki avrolar ile suçüstü görüntüler kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Kamu malı hepimize emanettir. Yerel yönetimler kendilerine verilen yetkiyi kanunlara uygun şekilde kullanmakla mükelleftir. Muhittin Böcek'in, isnat edilen suçlamalardan aklanarak en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyorum. Burası demokratik bir alan ve kimsenin kimseyi suçladığı yok" diye konuştu.

Demokrat Parti Grup Sözcüsü ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, "Ülkemiz hassas bir süreçten geçiyor. Adli sürecin en kısa sürede sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz. Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

Konuşmaların ardından 113 madde meclis üyeleri tarafından görüşülerek oylandı.

Haber- kamera: Semih ERSÖZLER- Aysu DURSUN/ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Meclis Toplantısında Gerilim - Son Dakika

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