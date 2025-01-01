Antalya'nın Yeni Maskotu: Fıstık - Son Dakika
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Antalya'nın Yeni Maskotu: Fıstık

Antalya'da bir koli içinde bulunan 'Fıstık' maymunu, doğal yaşam parkının gözdesi oldu.

01.01.2025 11:16
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Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusu "Fıstık", sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının maskotu haline geldi.

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi.

Maymun yavrusu, veteriner kontrolünün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinada tutulmaya başlandı.

Kendisine ayrılan özel alanda ziyaretçilerin uzaktan izleyebildiği 3-4 aylık dişi maymun, veterinerler tarafından yakından takip ediliyor.

Sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel diyetle beslenen yavru maymunun fiziksel gelişimi için de karantina kafesine ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlar konuldu.

Ziyaretçilerin merakını çeken yavrunun özellikle sabah saatlerinde beslendiği anlar ilgi odağı haline geldi. Maymun yavrusu, sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının gözdesine dönüştü.

Maymunun fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin çevresinde uzun süre vakit geçiriyor.

Çocuklar, oynaması için pelüş oyuncak getiriyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, maymuna daha önce verilen "Minik" adını, fıstığı çok sevmesi nedeniyle "Fıstık" olarak değiştirdiklerini söyledi.

Gelen ziyaretçilerin neredeyse hepsinin maymunun durumunu sorduğunu belirten Arsun, "Sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldığı için çok ilgi çekiyor. Hayvanat bahçemizin adeta maskotu haline geldi. Onun için özel alan hazırladık. Kaloriferli odası var. Güneşli havalarda bahçesine çıkıyor, güneşte sevimli hareketleriyle ilgi topluyor." dedi.

"Fıstık"ın iştahının çok iyi olduğunu dile getiren Arsun, karantina sürecinin bitmesinin ardından Rhesus maymunu sürüsüyle birleştireceklerini ve orada daha mutlu bir hayat yaşayacağını kaydetti.

Maymunun bulunduğu bölümün ziyaretçiler tarafından uzaktan görülebildiğini ifade eden Arsun, "Ona rağmen ziyaretçiler görmek için çaba gösteriyor. Çocuklar oynaması için yanlarında pelüş oyuncaklar getiriyor. Biz de odasına koyuyoruz. Bazen oyuncakların üzerinde yatıyor, sarılıyor." diye konuştu.

Arsun, rehabilitasyon sürecinin ardından "Muko" isimli maymunun "Fıstık"ı sahiplenerek ona anne şefkatiyle yaklaşacağına inandığını belirterek, "Bu maymunumuz daha önce de bu şekilde el konulan iki yavruya annelik yapmıştı. 'Fıstık'ı da şefkat göstererek büyütecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Belediye, antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Yeni Maskotu: Fıstık - Son Dakika

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