Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonette başlayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonette başlayan yangın söndürüldü

Antalya\'nın Serik ilçesinde kamyonette başlayan yangın söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde saman balyası yüklü kamyonette çıkan yangın, kısa sürede makilik alana ve çevredeki seralara sıçradı. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 30 dönümlük makilik alan ve 4 sera zarar gördü.

05.06.2024 16:53
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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonette başlayan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Tekke Mahallesi'nde saman balyası yüklü kamyonette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede makilik alan ve çevredeki seralara sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir belediyesine ait 4 itfaiye aracı ve vatandaşların kendi imkanları ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 30 dönümlük makilik alan yandı. Ayrıca çevrede bulunan 4 serada da hassar oluştu.

Kaynak: AA

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